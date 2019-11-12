İçeriğinde bulunan alfa profiterol, kafein ve vitaminler barındıran karnabahar oldukça şifalı bir sebzedir. Ana yemek, salata veya turşu olarak tüketilir ve lezzetli bir tat olarak sofralarımızda yer alır. Kış sebzelerinin arasında vitamin deposu olarak adlandırılan karnabaharın faydaları nelerdir sorusunun cevabı haberimizde.

Karnabahar içerisinde bulundurduğu E vitamini, kafein, polifenol ve rutin adlı maddeleri bulundurduğu için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu çoğu şeyi karşılıyor. Uzmanlar karnabaharın yapraklarıyla kaynatılmasının daha faydalı olduğunu söylüyor.

Karnabaharın faydaları nelerdir?

⦁ Karnabahar, içerdiği potasyumla kan basıncını dengeler, antioksidanlar ve antiinflamatuar etki gösteren etken maddelerle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

⦁ Diyabet hastalığına karşı etkili olduğu bilinen karnabahar, tedavi sürecinde de öne çıkan bir sebze. Özellikle yüksek lif içeriği kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

⦁ Stresi ve yorgunluğu azaltıyor. A, C ve B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini olan karnabahar, zihni dinlendirir, sinir sistemini güçlendirir.

⦁ İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kansere karşı koruyucudur.

⦁ Yüksek lifli yapısı sayesinde kronik kabızlık tedavisinde oldukça etkilidir.

⦁ İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirmeye yardımcı oluyor.

⦁ Enfeksiyona karşı koruyucu kalkan görevi görüyor.

⦁ Hamile kadınların tüketmesi oldukça faydalıdır. Bebek gelişimini destekliyor.

⦁ Karnabahar; karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar olmak üzere 3 yoldan organizmanın toksinlerden arınmasını sağlayarak detoks etkisi gösterir. İçerdiği treonin ve quercitrin maddeleri ülsere karşı koruyucu etki gösterir. Tüketim sonrası sindirim ve gaz şikayeti olanlar kimyon ekleyerek tüketirlerse bu etkisini azaltabilirler.

⦁ Karnabahar düşük kalorili ve bol lifli bir sebze olduğundan diyet listelerinin vazgeçilmezi haline geliyor.

Bu haberi de okudular Balkabağı tatlısı nasıl yapılır? İşte Balkabağıyla yapabileceğiniz tarifler...

Bu haberi de okudular Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi