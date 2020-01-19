Karnaval gibi bir tatil sizleri bekliyor

World Sömestr Çocuk Şenliği - Festival

Çocuklar, 18 Ocak’ta Volkswagen Arena’nın fuaye alanındaki birbirinden renkli etkinliklere davetli. ‘Kral Şakir-Uzayda Şamata’ ve ‘Güldüy Güldüy Show’ şenlikteki sahne performanslarından sadece birkaçı.

Alaaddin - Müzikal

‘Bin Bir Gece Masalları’nın en ünlüsü ‘Alaaddin’, Tiyatro Temaşa ve GİST’in (Gösteri İstanbul) ortak yapımı olan oyun, 18 Ocak Cumartesi Mall of İstanbul’da çocuklarla buluşuyor.

Duygusal Keman ile Komik Davul-Tiyatro

Çağdan Büyük’ün yazıp yönettiği ‘Duygusal Keman ile Komik Davul’ çocuk oyununda, dev maskot müzik enstrümanları 18 Ocak’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşuyor.

Uyku Nereye Kaçar?-Tiyatro

DasDas Çocuk, yeni oyunu ‘Uyku Nereye Kaçar?’ ile 18 Ocak’ta üç yaş ve üzeri herkesi Ortaköy Feriye’ye bekliyor.

Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ - Dans

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun, Dört-16 yaş grubu 80 çocuktan oluşan Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ çocuk grubu, 19 Ocak’ta TİM Show Center’da izleyicileriyle buluşacak.

Kedimi Gören Var mı? - Tiyatro

‘Kedimi Gören Var mı?’ 19-26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Sahne Beşiktaş’ta izleyicileriyle buluşuyor. Beş yaş ve üstü çocuklara uygun interaktif oyunda, çocuklar sahneye çıkarak bilim deneyi yapacak, hep beraber şarkı söyleyip dans edecek.

Çocuk ve Tiyatro Festivali

Çocuk ve Tiyatro Festivali, 19-30 Ocak tarihleri arasında UNIQ İstanbul’da başlıyor. Vazgeçilmeyen masallar, eğlendiren tiyatro oyunları, atölyeler, doğa tanıtım stantları, çevre bilinçlendirme söyleşileri, sanatçı tanışma sohbetleri sizleri bekliyor.

Çinyo ile Markonyo - Tiyatro

‘Çinyo ile Markonyo’ tiyatro oyunu 20 Ocak’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Oyunun ardından % 100 Studio atölyesinde ebeveynler ve çocuklar hayallerini keşfedecekleri sanat çalışmalarına katılabilecek.

İstanbul Modern Sanat Atölyeleri

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 20-31 Ocak tarihleri arasında, çocuklara sanat dolu harika bir program sunuyor. yedi-12 yaş aralığındaki çocuklarınız bu program kapsamında müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölye çalışmalarına katılabilir.

Sakıp Sabancı Müzesi Çocuk Eğitimi Programları -Atölye

Çocuk Eğitimi Programları kapsamında atölye çalışmaları 19 Ocak’ta başlayıp 28 Ocak’a kadar devam edecek. Yedi-10 ve 10-12 yaş arası çocuklara, eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Sihirli Resimler Atölyesi

1 Şubat’ta Borusan Contemporary Rumelihisarı’nda çocuklara yönelik sergi turu ve atölye etkinliği başlıyor. Yoğunluklu olarak pastel boyanın kullanılacağı çalışmada, gıda boyası ve çini mürekkebi de kullanılıyor.

Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ başlıyor!

Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ ikinci senesinde yine birbirinden renkli etkinliklerle binlerce çocuğu sanatla buluşturacak. 30 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde bir-13 yaş arası çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, heykelden dijital sanatlara kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak.

Pera Müzesi - Beyoğlu

Çocuklar, 24 Ocak’ta Pera Müzesi’nde geçmişten bugüne birçok sanat eserini inceleyip, derin ve eğlenceli bir sanat felsefesi tartışmasına dahil olabilir.

Fındıkkıran - Tiyatro

Klasik bir bale eseri olan ‘Fındıkkıran’ Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin besteleriyle ilk kez tiyatroya uyarlandı. 24 Ocak’ta sahnelenecek oyun, çocuklara cesareti ve kardeş sevgisini anlatıyor.

Uçan Yumurcaklar - Akrobasi

Danimarka'nın dünyaca ünlü, yerçekimine meydan okuyan birbirinden yetenekli akrobasi ekibi ‘Uçan Yumurcaklar’ ekibi 25-30 Ocak tarihlerinde TİM Show Center’da çocuklarla buluşuyor.

Fırtına: Beethoven - Shakespeare – Tiyatro

Besteci-piyanist Emir Gamsız, ‘Doğaçlamanın Annesi’ kabul edilen oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe ve Spolin-İst oyuncuları ve çocuk gelişimi eğitimine kendini adayan oyuncu Ceyda Düvenci, 26 Ocak’ta İş Sanat’ta ‘Fırtına: Beethoven – Shakespeare’ oyunuyla çocuklarla buluşacak.

Akbank Sanat’tan özel program

Çocukları sanatın yaratıcı dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, sömestr tatili için dopdolu bir program hazırladı. Dans dersleri ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla çocuklar tatilin tadını 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında doya doya çıkaracak.

Prof. Pi Show - Müzikal

Gösteri Sanatları alanında farklı ve cesur prodüksiyonlar ile adından söz ettiren Gate; heyecan verici, fantastik ve sürrealist yeni eseri ‘Prof. Pi Show’ 26 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde oynanacak.

Andy Warhol - Sergi

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in resim sergisi, UNIQ Expo Maslak’ta açıldı. 29 Mart’a kadar devam edecek sergide Andy Warhol’un renkli Pop Art dünyasını ve 50’li yılların tüketim çılgınlığını keşfedip sanatın keyifli ve eğlenceli tarafıyla tanışabilirsiniz.