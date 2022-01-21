Türkiye Karne sevincine gölge düştü! İki kardeş kızakla arabanın altında kaldı

Karne sevincine gölge düştü! İki kardeş kızakla arabanın altında kaldı

Türkiye

Karne sevincine gölge düştü! İki kardeş kızakla arabanın altında kaldı

Erzurum'da iki kardeş karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayarken bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21 Ocak 2022, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 12 yaşındaki İbrahim ve 7 yaşındaki kardeşi Hatice Bayrak adlı kardeşler, karne aldıktan sonra evlerinin önündeki yokuştan aşağı kızakla kayarken yoldan geçen otomobilin altında kaldı.



Kazada iki kardeş de ağır yaralandı. Ağır yaralanan iki kardeş, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından iki kardeş ambulansla Erzurum'da bulunan hastanelere sevk edildi.

Kazayı gören mahalledeki çocuklar, “İki kardeş yokuştan aşağı kızakla kayıyordu. O sırada araba geçiyordu. Arabanın altında kaldılar” dediler.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hurda topladığı motosikleti çalınmıştı... Bakan Kurum'dan sevindiren hediye!