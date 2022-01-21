Karne sevincine gölge düştü! İki kardeş kızakla arabanın altında kaldı
Erzurum'da iki kardeş karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayarken bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
21 Ocak 2022, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 12 yaşındaki İbrahim ve 7 yaşındaki kardeşi Hatice Bayrak adlı kardeşler, karne aldıktan sonra evlerinin önündeki yokuştan aşağı kızakla kayarken yoldan geçen otomobilin altında kaldı.
Kazada iki kardeş de ağır yaralandı. Ağır yaralanan iki kardeş, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından iki kardeş ambulansla Erzurum'da bulunan hastanelere sevk edildi.
Kazayı gören mahalledeki çocuklar, “İki kardeş yokuştan aşağı kızakla kayıyordu. O sırada araba geçiyordu. Arabanın altında kaldılar” dediler.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.