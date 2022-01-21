Karne tebrik ve kutlama mesajları günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. Yeğen, torun ve diğer tüm öğrencilerin çalışmalarını tebrik etmek ve önümüzdeki dönem için motive etmek amacıyla bugün en güzel karne mesajları karnesini alan ve başarısını kanıtlayan çocuklara gönderiliyor…

2022 KARNE TEBRİK VE KUTLAMA MESAJLARI

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin. Karneni gördüm, çok beğendim, tebrikler ve iyi tatiller sana.

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

Yıl boyunca çalıştın uğraştın, geceni gündüzüne kattın ve sonunda hak ettiğin karneyi aldın. Başarını ve karneni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

YEĞENE, TORUNA VE TÜM ÖĞRENCİLERE EN GÜZEL KARNE MESAJLARI