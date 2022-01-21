Karne tebrik ve kutlama mesajları 2022! Yeğene, toruna ve tüm öğrencilere en güzel karne mesajları
Bugün karne alan 18 milyon öğrenciden biri veya birkaçı sizin yeğeniniz, torununuz veya çocuğunuz olabilir. Siz de bir dönem boyunca çalışıp çabalayan hem çalışkanlığıyla hem de güzel davranışlarıyla çevresine örnek olan tüm öğrencileri 2022 karne tebrik ve kutlama mesajları ile mutlu edebilirsiniz. İşte, en güzel karne mesajları…
21 Ocak 2022, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
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Karne tebrik ve kutlama mesajları günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. Yeğen, torun ve diğer tüm öğrencilerin çalışmalarını tebrik etmek ve önümüzdeki dönem için motive etmek amacıyla bugün en güzel karne mesajları karnesini alan ve başarısını kanıtlayan çocuklara gönderiliyor…
2022 KARNE TEBRİK VE KUTLAMA MESAJLARI
- Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin. Karneni gördüm, çok beğendim, tebrikler ve iyi tatiller sana.
- Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum
- Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.
- Yıl boyunca çalıştın uğraştın, geceni gündüzüne kattın ve sonunda hak ettiğin karneyi aldın. Başarını ve karneni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.
- Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
- Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
- Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.
- Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.
- Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
- Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum
YEĞENE, TORUNA VE TÜM ÖĞRENCİLERE EN GÜZEL KARNE MESAJLARI
- Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.
- Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
- Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim.
- Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
- Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum.
- Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.
- Azmettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim.
- Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.
- Hem sınıftaki başarın hem de ağırbaşlı, neşeli ve saygılı hallerin ile bu başarı ve onur belgesini almayı hak ettin. Her zaman böyle kal yavrum, hiç değişmemen ümidiyle.
- Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Karnen ile bize verdiğin mutluluk için sana teşekkür ediyor. Başarın ve neşen daim olsun.
- Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim.
- Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.
- Senin gibi bir çocuğu doğurduğum ve sahip olduğum için çok mutluyum.
- Karnendeki bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder başarını canı gönülden kutlarım.
- Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle…
- Her yaptığın işte, her attığın adımda beni daha da mutlu ediyorsun. Bugün aldığın karne ile de senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını tebrik ederim. Daha nice fırsatlar ve başarılar senin olsun, yolun her daim açık olsun.
- Bravo! Harika bir karnen var. İşte azmin sonucu maşallah sana, seni en içten dileklerimle tebrik ederim.
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