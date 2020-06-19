Karneler de online

Lise diplomaları randevulu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karnelerine ve takdir, teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerini söyledi. Selçuk, lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarının ve ‘takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı’ belgelerinin de randevulu olarak okuldan alınabileceğini vurguladı.

Telafi eğitimi zorunlu değil

Bakan Selçuk, 31 Ağustos’ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını söyledi. Yaz kitapları da temmuzda okullardan velilere ulaştırılacak. Bakan Selçuk, tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin de 22-30 Haziran tarihleri arasında online yapılacağını belirtti.

‘Her türlü tedbiri aldık’

Bakan Selçuk, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylara şu tavsiyede bulundu: “Hani anne babanızın sizden bir şey yapmanızı istediklerinde ’ben artık büyüdüm küçük değilim’ dersiniz ya hep, işte tam da şimdi bize büyüdüğünüzü göstermek için bir fırsat var elinizde. Yarın LGS’ye gireceksiniz. Biz her türlü tedbiri aldık. Sınavdan önce sağlık tedbirlerini bir kez daha inceleyin. Unutmayın, sınav sonucu ne olursa olsun bizim için çok değerlisiniz.”