Karneler saat kaçta verilecek? Okul ne zaman açılacak?

Öğrenciler tarafından sabırsızlıkla beklenen gün geldi, çattı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Öğrenciler karne alıp yaz tatiline çıkacaklar. Bugünün en önemli konusu karnelerin ne zaman dağıtılacağı... Yüz binler "Karneler saat kaçta açıklanacak?" sorusunu soruyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin dağıtılma saatleri okuldan okula farklılık gösterebiliyor. Genellikle sabahçı öğrenciler karnelerini 09.00-11.00 gibi alırken öğlenciler ise 11.00-13.00 saatleri arasında alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.