'Karnındaki bebek kız' diye işkence gördü

Antalya’da Gonca Sadıklı (32), önceki eşinden üç kızı olan İbrahim E. (46) ile birlikte yaşamaya başlamıştı. 2015’te Gonca Sadıklı hamile kaldı. Erkek çocuk beklentisi olan İbrahim E., Gonca Sadıklı’nın karnındaki bebeğin de kız olduğunu öğrendi.

İddiaya göre alkol ve kumar bağımlısı olan İbrahim E., bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra Gonca Sadıklı’yı dövmeye başladı. Hamileliğinin 8’inci ayında dayak yüzünden genç kadının karnındaki bebek öldü.

'Seviyorum' dedi

Bu olaydan sonra da “Çok seviyorum” diyerek İbrahim E. ile yaşamaya devam eden Gonca Sadıklı geçen yıl ayrılmaya karar verdi. Bu süreçte defalarca şiddet gören genç kadın İbrahim E. hakkında tam dört kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Gonca Sadıklı, son uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim’de İbrahim E. ile görüştü.

Amacı borç olarak verdiği 20 bin lirayı istemekti. İbrahim E., döverek bayılttığı Gonca Sadıklı’yı bir arkadaşının evine götürdü.

Beyin kanaması geçirdi

İbrahim E., genç kadına üç gün şiddet uyguladı. Bilinci kapanan kadını, bir arkadaşını çağırarak hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçiren, başına 28 dikiş atılan kadın ölümden döndü.

Önceki gün taburcu edilen Gonca Sadıklı, “Daha önceki olaylarda yaralama olmadığı için dava açılmadı. ‘Basit darp’ diye uzaklaştırma verildi. Son olayda başıma aldığım darbeler ve ameliyat nedeniyle sağlıklı ifade veremediğim için yine açılan dava yok. İnşallah tutuklanır” dedi.

DHA