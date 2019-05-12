Karnından 3,5 kilogramlık kitle çıktı

Şanlıurfa'da yaşayan 20 yaşındaki M.E, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Akçakale Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'nde muayene oldu.

Yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen hastaya, Op. Dr. Mehmet Gümer ve Uğraş Daban tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda hasta M.E’nin karnından 3 kilo 500 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

'KARIN AĞRISINDAN YEMEK YİYEMİYORDU'

Op. Dr. Gümer, yaptığı açıklamada, hastanın 2 aydan bu yana karın ağrısı ve şişlik hissi nedeniyle yemek yiyemez duruma geldiğini söyledi.

Tetkikler sonucunda bir kitlenin, hastanın dalak kısmını tamamen kapladığını tespit ettiklerini ifade eden Gümer, "Hastamıza bilgilendirme yaptıktan sonra ameliyat olması gerektiğini anlattık. Yaptığımız ameliyatla yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde ve 3,5 kilogram ağırlığındaki kistik yapıyı çıkardık. En büyük mutluluğumuz hastamızın ameliyatının başarılı geçmesi ve sağlığına kavuşmuş olması." diye konuştu.

Hasta E.M. de sağlığına kavuştuğu için doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

AA