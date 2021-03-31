Patlıcanın kıyma ile bir araya gelmesiyle yapılan karnıyarık tarifinde kullanılan domates soslu ile eşsiz bir lezzet ortaya çıkmaktadır. Kıyma eti ile beraber yapılan bu yemekte; domates, soğan ve baharatlı bir kıyma harcı yapılarak ortası açılan patlıcanların içerisi doldurulur. Bu şekilde hazırlanan yemeğin yanında yapılması gereken ideal tariflerin araştırılması yapılmaktadır.

KARNIYARIĞIN YANINA NE GİDER?

Karnıyarığın yanına gidecek yemek çeşitleri;

- Pilav,

- Cacık,

- Yoğurt,

- Makarna,

- Revani,

- Mercimek çorbası,

- Turşu,

- Makarna,

- Biber ezmesi,

- Havuç tarator,

- Domates çorbası,

- Bulgur pilavı,

- Erişte,

- Sebze çorbası,

- Ezogelin çorbası,

- Yoğurtlu kızartılmış havuç olarak sıralanabilir.

KARNIYARIĞIN YANINDA NE YAPILIR?

Karnıyarık yemeğinin yanında serinleten ve bol yoğurt ile hazırlanan bir meze oldukça uyumludur. Çoğu zaman önceden kızartılmış patlıcanlar ile yapılan bir yemek olduğundan, sofrada yoğurt ile hazırlanan seçeneklerin bulunması, karnıyarığın lezzetine lezzet katar. Süzme yoğurt, arzuya göre sarımsak ve közlenmiş kırmızı biber ile hazırlanacak tarif, karnıyarık ile uyumlu olacaktır.

Karnıyarığın yanında yapılabilecek bir diğer tarif ise; su böreğidir. Su böreği; patlıcanla hazırlanan karnıyarığın yanına oldukça uyum sağlayabilecek bir tariftir. Peynir ve maydanozun iç harcı ile doyurucu bir seçenek olan su böreği, karnıyarıkla da harika bir uyum yakalayacaktır.

Karnıyarığın yanında yapılabilecek en lezzetli tariflerde bir diğeri ise; pirinç pilavıdır. Pirinç pilavı, karnıyarığın yanında eşsiz bir seçenek olacaktır.

Karnıyarık; etli bir yemek çeşidi olduğu için mideyi yormayan hafif yardımcı bir yemeğin tercih edilmesi gerekir. Bununla beraber zengin lif içeriği ile bilinen barbunya yemeği seçilebilir. Zeytinyağlı barbunya yemeğinde kullanılan domates sosu, soğan, patates ve havucun birleşimiyle ortaya çıkan bu tarif çok faydalıdır.

KARNIYARIĞIN YANINA YAPILABİLECEK ÇORBA VE SALATALAR

Karnıyarığın yanında yapılabilecek çorba çeşitleri arasında bulunan ezogelin çorbası, hem oldukça besleyici hem de çok lezzetli bir çorbadır. Bulgur, pirinç, mercimek gibi baklagillerden oluşan ve zengin lif içeriğiyle bilinen bu çorba oldukça çabuk hazırlanan çorbalar arasında bulunmaktadır. Tavuk veya et suyu ile hazırlanabilecek olan bu çorba, karnıyarığa uyum sağlayacak çorba türlerinden birisidir.

Farklı bir çorba çeşidi arayışında olunmasıyla beraber karnıyarık yemeğine uyumlu olması da isteniyorsa Çeşmi Nigar çorbası tercih edilebilir. Osmanlı dönemlerine ait olan bu çorba; evde kolayca bulunacak kırmızı mercimek, soğan, sıvı yağ ve un gibi ana malzemeler ile hazırlanmaktadır.

Tereyağında kavrulan mısır unu ile yapılan mısır unlu patates çorbası da karnıyarık yemeğiyle uyumludur. Tereyağında kavrulan soğan ile mısır ununa eklenecek olan havuç ve patatesle ortaya çıkan bu çorba oldukça sağlıklıdır.

Karnıyarığın yanında hangi salataların yakışacağı düşünülüyorsa, zaman kaybetmeden uygulanacak turşu tadında bir salata türü tavsiye edilebilir. Nar ekşisi, limon, sirke, maydanoz, dereotu gibi malzemelerle beraber bir salata hazırlanabilir. Mor lahananın kullanılmasının da gerektiğini belirtmek önemli olacaktır.

Karnıyarığın yanında yapılabilecek bir başka salata türü de ezme salatasıdır. Oldukça lezzetli ve sağlıklı olan bu salata çeşidi, karnıyarığa uyum sağlayabilecek olan tariflerden birisidir. Bunun yanı sıra soğan, salatalık, biber, domates, nar ekşisi, isot ve maydanoz ile hazırlanan bu salata karnıyarığın lezzetine lezzet katacaktır.

Karnıyarığın yanında yapılabilecek bir diğer salata önerisi ise; mevsim yeşillikleri ile hazırlanan çoban salatasıdır. Oldukça kolay ve besin değeri yüksek olan bu salata çeşidi, karnıyarıkla uyumlu olacaktır.