Yaz aylarında günün her saati afiyetle yenen karpuz, birçok kişi tarafından araştırılan meyvelerden birisi. Peki, Peki, karpuz hangi mevsimde ve ayda yetişir? Karpuz ne zaman yenir? İşte, karpuz mevsimi...

KARPUZ HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Yaz aylarının en çok sevilen meyvesi Karpuz, İlkbaharın sonlarına doğru Mayıs Haziran aylarında hasat edilmeye başlanır ve satışa çıkarılır. Karpuz tüketmenin tam mevsimi ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında pazarlardan, marketlerden ve manavlardan satın alabilirsiniz. Sıcak yaz aylarında hem ferahlatıcı hem de tatlı ve sulu karpuz yemek istiyorsanız Temmuz ve Ağustos aylarında karpuz tüketebilirsiniz. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan karpuz içerisinde A vitamini, B1, B2, B3, B6 vitaminleri ve C vitamini barındırır. Bununla birlikte şifa deposu olan karpuz da yüksek oranda likopen ve amino asitler bulunur. Bu vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa birçok yararı vardır.

KARPUZ NE ZAMAN YENİR?

Pazar ve manav tezgahlarında Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca rahatlıkla bulabilirsiniz.



