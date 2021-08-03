Ortalama 1 günde hazırlanan ve tadına doyamayacağınız karpuz reçeli, favori kahvaltılığınız olacak. Peki, karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KARPUZ REÇELİ TARİFİ

Karpuz reçeli malzemeler

800 gram karpuz (karpuz kabuklarından beyaz kısmı)

800 gram toz şeker

2 adet karanfil

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 adet çubuk tarçın

6 litre su

200 gram kireç

Karpuz reçeli yapılışı

Karpuz kabuklarını elma dilimi şeklinde doğrayın. 6 litre suyun içerisine kireci koyup bir gün boyunca bekletin. Dibe çöken kirecin suyunu, elma dilimi dilimlenmiş karpuz kabuklarını üzerine ekleyin. Karpuz kabuklarını, suyun içerisinde 6 saat bekletin. Karpuz kabuklarını duru suda yıkayın. Derin bir tencere içerisinde su ve şekeri karıştırarak kaynatın. Karpuz kabuklarını ekleyerek 30 dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Karpuz kabukları kaynarken limon tuzunu da ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Çubuk tarçın ve karanfilleri ekleyerek soğumaya bırakın.



