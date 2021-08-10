Karpuzdan yelpaze (Oyun)

MALZEMELER

Beyaz plastik tabak, renkli sulu boyalar, tahta

çubuk, yapıştırıcı ve keçeli kalemler / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bu sıcak yaz günlerinde bir yelpazeniz olsun ister misiniz? Hadi o zaman yapmaya başlayalım! Öncelikle çocuğunuzla birlikte beyaz plastik tabağı bir karpuz dilimiymiş gibi boyayınız. Kenarlar yeşil, içi pembe ve çekirdekler siyah… Boyadıktan sonra plastik tabağı ikiye katlayınız. Sonrasında ikiye katladığınız tabağın iç orta kısmına tahta çubuğu yerleştirip yapıştırınız. İşte yelpazeniz hazır!



