Karpuzdan yelpaze (Oyun)
Çocuklar boyama ve el işi faaliyetleri sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar. Bu etkinliklerle çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğunuzda güven duygusunun gelişmesini sağlar.
10 Ağustos 2021, Salı 11:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Beyaz plastik tabak, renkli sulu boyalar, tahta
çubuk, yapıştırıcı ve keçeli kalemler / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Bu sıcak yaz günlerinde bir yelpazeniz olsun ister misiniz? Hadi o zaman yapmaya başlayalım! Öncelikle çocuğunuzla birlikte beyaz plastik tabağı bir karpuz dilimiymiş gibi boyayınız. Kenarlar yeşil, içi pembe ve çekirdekler siyah… Boyadıktan sonra plastik tabağı ikiye katlayınız. Sonrasında ikiye katladığınız tabağın iç orta kısmına tahta çubuğu yerleştirip yapıştırınız. İşte yelpazeniz hazır!