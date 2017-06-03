Karpuzu iftarda mı yoksa sahurda mı yemeli?

Yaz aylarının hem hafif hem de lezzetli meyvesi Ramazan aylarının da en ferahlatan besinlerinden biri.









1 porsiyonu 200 gram olan karpuz 50-60 kaloridir. Ama karpuz da her meyve gibi fruktoz (meyve şekeri) içerir ve kalorisi vardır. Kişinin tüketeceği karpuz miktarı alması gereken kaloriye göre değişir. Alınması gereken kalori de kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişir. Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir.

Ramazanda susuzluğunu gidermek için…

Ramazan ayının yaza denk gelmesi, sahur ve iftar arasındaki sürenin de oldukça uzun olması nedeniyle açlıktan ziyade susuzluk vücudu zorluyor.





Ramazan ayının yaza denk gelmesi, sahur ve iftar arasındaki sürenin de oldukça uzun olması nedeniyle açlıktan ziyade susuzluk vücudu zorluyor. Günlük sıvı ihtiyacını dengelemek ve susuzluğu gidermek için oruç tutanların karpuz yemesi tavsiye ediliyor!

Karpuzun faydaları…

•Günlük meyve ihtiyacını karşılar.





•Lif içerdiği için bağırsakları çalıştırır.





•Su içerdiği için günlük tüketmemiz gereken sıvı ihtiyacını karşılar.





•Kırmızı meyvelerde antosiyanin ve likopen yüksektir ve bunlar kalp hastalıkları, kalp krizi ve bazı kanser türlerine (özellikle prostat) karşı koruyucudur.





•C vitamini ve folik asit yüksektir. C vitamini hastalıklara karşı koruyucu en iyi antioksidan vitaminlerden biridir.





•Kırmızı meyveler inflamasyonu azaltır ve antioksidan özelliklere sahip bazı flavonoidler içerir. Karpuzun bu nedenle hastalıklara karşı koruyucu ve bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.







