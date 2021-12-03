Kars buz kesti, araçların motorları dondu

Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Araç sahipleri, araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine sererek soğuktan korumaya çalıştı.

Buna rağmen sabah çalışmayan araçlar, motor kısmına sıcak su dökülerek çalıştırıldı.









KARS ÇAYI KISMEN DONDU

Soğuk havanın etkili olduğu şehirde, kent merkezinden geçen Kars Çayı da kısmen dondu. Soğuktan kısmen donan çaydan adeta buz aktı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İHA