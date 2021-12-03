Türkiye Kars buz kesti, araçların motorları dondu

Kars buz kesti, araçların motorları dondu

Türkiye

Kars buz kesti, araçların motorları dondu

Kars adeta buz kesti. Hava sıcaklığının eksi 12’yi gördüğü kentte vatandaşların üzerine gece battaniye ve kilim örttüğü araçlar sabah yine de donarak çalışmazken, Kars Çayı da kısmen dondu.

03 Aralık 2021, Cuma 10:59 Son Güncelleme:
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Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Araç sahipleri, araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine sererek soğuktan korumaya çalıştı.

Buna rağmen sabah çalışmayan araçlar, motor kısmına sıcak su dökülerek çalıştırıldı.



 KARS ÇAYI KISMEN DONDU

Soğuk havanın etkili olduğu şehirde, kent merkezinden geçen Kars Çayı da kısmen dondu. Soğuktan kısmen donan çaydan adeta buz aktı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İHA

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