Kars Türk çoban köpeği özellikleri

Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) 1911'de kurulan ve merkezi Belçika'da olan Uluslararası Köpek Bilimleri Federasyonu'na (FCI) üyeliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'deki köpek ırkları koruma altına alınmıştı. Bunların arasında Kars Türk Çoban Köpeği de var. 600 yıllık geçmişe sahip bir ırk olduğu biliniyor. Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Ağrı, Iğdır bölgelerinde yetişen, saflığı tescil edilmiş, bölge şartlarına uyumlu, çok iyi koruyucu özelliğe sahip, uyumlu, zeki, akıllı, iri yapılı, (ayı başlı) kuvvetli yapılı ideal bir çoban köpeğidir.

Kars Türk Çoban Köpekleri yaş ve cinsiyetlerine göre; 0-5 aylık yaşta erkek yavru, 0-5 aylık yaşta dişi yavru, 6-16 aylık yaşta genç erkek, 6-12 aylık yaşta genç dişi, 16 aylıktan büyük ergin erkek, 12 aylıktan büyük ergin dişi olmak üzere altı gruptur.

Grup Özellikleri: Yaş ve cinsiyete göre cidago yüksekliği ve ağırlık ölçüleri

0-5 aylık yaşta erkek yavru 10-60cm, 1-25kg

0-5 aylık yaşta dişi yavru 8-55cm, 0,8-23kg

6-16 aylık yaşta genç erkek 50-90cm, 30-60kg

6-12 aylık yaşta genç dişi 45-80cm, 26-55kg

16 aylıktan büyük ergin erkek 70-100cm, 75-1 10kg

12 aylıktan büyük ergin dişi 65-90cm, 60-100kg

Kars Türk Çoban köpekleri puanlamada aldıkları puanlara göre; birinci sınıf ve ikinci sınıf olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Kars Türk çoban köpeğinin sınıf özellikleri

Aşağıdaki sisteme göre yapılan puanlama sonunda 75 ve daha yukarı puan alanlar birinci sınıf, 50-74 arasında puan alanlar ikinci sınıf kabul edilir.

Baş oldukça büyük, geniş ve iri yapılı (ayı başı) ve siyah; burun iri, orta uzunlukta, küt ve siyah; ağız büyük, kuvvetli çene yapısında ve dudaklarının iç tarafı siyah renkte; gözler kahverenginin değişik tonlarında, alın düz, kulaklar sarkık, geniş ve siyah tüylü; karm kalın, bel ve sağrı kısmı geniş ve adaleli; göğüs çevresi oldukça geniş ve derin, kuyruk uzun tüylü, iri ve sırta yukarıya doğru kıvrımlı; bacaklar kuvvetli, iri pençeli ve güçlü; tüyleri karışık ve kabarık görünümlü, baş kulak, göğüs altından arkaya doğru olan kısım siyah ağırlıklı, diğer yerler sarıdan kirli sarıya değişen mat renkte ve siyahla yer yer karışmış durumda; ayaklarda sarının tonları hakim ve yukarıya doğru siyahlık artıyor; çok iyi koruyucu özelliğe sahip ve uyumlu; düşmana karşı hırçın, pençelerini rahatlıkla kullanabilir, pençe vurma özelliği var, çene yapısı kuvvetli: akıllı, zeki, koruma içgüdüsü gelişmiş, soğuk ve çevre şartlarına karşı adaptasyonu kuvvetlidir.







