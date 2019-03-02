Karşı cinsi 7 saniyede etkileyebilirsiniz!

Karşı cinsi 7 saniyede etkilemeye ne dersiniz? Yeni tanıştığınız biriyle buluşacağınız ilk gün gergin ve heyecanlı olabilirsiniz. Ancak verdiğimiz ipuçları ile bunları aşabilirsiniz. Karşı cinste büyük etkiler bırakmak ve kısa sürede onu etkilemek isteyebilirsiniz ve karşı cins hakkında olumlu düşünüp düşünmediğinize karar vermeniz yanlzıca 7 saniye sürer. Bu ilk 7 saniyeyi doğru kullanmanız çok önemlidir…

GÖZ TEMASI KURUN

Karşınızdaki kişiyi hemen etkilemek istiyorsanız, onunla göz teması kurmaktan çekinmeyin. Göz teması, sosyal özgüvenin, açıklığın ve dürüstlüğün evrensel göstergesidir. İletişim anında çok fazla konuşmak yerine, karşınızdakinin gözlerinin içine bakmak, hoşlanılabilirliğinizi arttıracaktır.

GÜLÜMSEYİN

İlk defa ya da ikinci defa da buluşsanız her buluşmanızı gülümseme ile taçlandırın. Unutmayın; insanlar; diğer insanları, kendilerini nasıl hissettirdiklerine gösre hatırlarlar. Gülümseme, endorfin salgılanmasını sağladığından, insanların zihninde olumlu olarak kalacaktır.

SOHBETE BAŞLAMADAN "MERHABA" DEMEYİ UNUTMAYIN

Çoğu buluşmalarda, göz ardı edilen selamlaşma, buluşmanın en önemli noktalarından biridir. Karşınızdaki kişiyle samimiyetinizi sorgulayacak şekilde, selamlaşmadan sohbete başlamak yerine, basit bir şekilde 'merhaba' ile sohbete başlayabilirsiniz.

AÇIK SÖZLÜ OLUN

Tanıştığınız kişiye 7 saniyede birçok sinyal gönderebilirsiniz. Bu nedenle karşınızdaki kişinin, açık sözlü ve güvenilir olduğunuza ikna etmeye çalışın. Vücut dilinizi, rahat olacak şekilde kullanın.

ONU DİNLEDİĞİNİZİ FİZİKSEL OLARAK BELLİ EDİN

İlk buluşma da vücut dili oldukça önemlidir. İlk izlenimler karşı tarafta inanılmaz etkiler bırakabilir. Karşınızdaki kişi size bir konu hakkında konuştuğu zaman, ona doğru çok hafif bir şekilde eğilerek karşınızdaki kişiye olan ilginizi belli edin.

POZİTİF YANLARINIZI GÖSTERİN

Karşınızdaki kişi sizin şikayetleriniz yerine, olumlu yönlerinizi merak eder. Unutmayın, karşınızdaki kişi şikayetlerinizi değil, sizi hatırlayacaktır.

SÜREKLİ KENDİNİZDEN BAHSETMEYİN

Yeni tanıştığımız kişiyle buluşacağımız gün çok gergin olabilir. Gerginken yaptığımız klasik hatalardan biri de, sürekli kendimiz hakkında konuşmaktır. Ancak bu durumu çözmenin ve 7 saniyede karşı tarafı etkilemenin en iyi yolu, karşınızdaki kişiye gerçek bir ilgi duymaktır; düşünceli sorular sorun ve aktif bir şekilde onu dinleyin.















