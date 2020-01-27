Karşıdan karşıya geçen çocukları koruyan köpek

Gürcistan’daki Kupata isimli köpek, sosyal medyanın yeni yıldızı oldu. Gürcü dilinde Sosis anlamına gelen Kupata, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir grup anaokulu öğrencisine yardım ediyor. Sevimli köpek, arabalara havlayarak onları durduruyor ve öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçtiklerinden emin oluncaya kadar yanlarından ayrılmıyor.









Köpeğe bakan mahalle sakinlerinden biri olan Nona Zakareishivili, ‘Ne zaman çocukları görse, onlara koşuyor, karşıya geçmelerine yardımcı oluyor. Bazen onları parkta bekliyor bazen de eve geri geliyor' dedi.









Batum’da yaşayan Kupata’nın birçok takma adı var. Mahalle sakinleri tarafından Bim, Kursha, Tetra gibi isimlerle çağrılan köpeğe esas adını, ona ikramda bulunan kasap vermiş. Bölgenin kasabının ona Sosis demesinin sebebi, tombul ve kısa olmasıymış.

Nona Zakareishivili, '4 yıl önce evimize geldi. O zamanlar yavruydu. Onun başını okşadım ve o zamandan sonra kapımdan ayrılmadı. Kapımı ne zaman açsam orada yemek vermemi bekliyor. Dost canlısı bir köpek. Herkesin ona dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Onlar insanlardan daha sadık’ dedi.





Kupata’nın çocuklara olan sevgisi, onu bölgenin popüler ismi haline getirdi. Ülkenin turizm ofisi, ona bir kulübe hediye etti. Ayrıca üzerinde adı yazan bir de Hollywood yıldızı kaldırıma yerleştirildi.

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