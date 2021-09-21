Karşılıksız burs veren kurumlar, maddi ihtiyaç sahibi pek çok öğrencinin eğitimine destek oluyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi birçok kurumun verdiği geri ödemesiz burslar, öğrencileri mezun olduklarında bir borç yükünden de kurtarmış oluyor. Peki, karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? İşte, 2021 geri ödemesiz burs veren kurumlar listesi…

KARŞILIKSIZ BURS VEREN KURUMLAR

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Bazı Üniversiteler için burs imkanı sunmaktadır. Yalnızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Öğrencilere burs veren kurumlar arasında yer alan ve birçok öğrencinin tercihi olan kurum Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması koşuluyla karşılıksız burs veriyor. Bursun devamlılığı için de akademik başarı şartı var. Katılmak için https://www.tog.org.tr/ adresine tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında https://diyanetburslari.tdv.org/ web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV’e başvurmak için http://burs.tev.org.tr/ adresine giriniz.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul Ticaret Odası; Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dahil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY OKUTMA VAKFI

Sadece eğitime destek amacıyla kurulan bir kurumdur ve gerekli şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır.

TC vatandaşı olmak,

Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,

Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,

Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5; 100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,

Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,

Başka bir yerden burs almamak.

MEHMET ZORLU VAKFI

Bazı üniversite ve bazı bölümleri kapsayan burs imkanı sunmaktadır.

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.

TÜBİTAK BURSLARI

TÜBİTAK Üniversite öğrencilerine burs veren kurum bir kurumdur. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000’e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. Detaylı bilgiyi https://www.tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı öğrencilere en yüksek bursu veren vakıf olmuştur. Her Üniversite öğrencisine burs veilmemekle birlikte seçili bazı üniversite öğrencilerine burs sağlanır. Başvuru için https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Bu kurum sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlıyor. https://www.yekuv.org/universite-burslari/ adresine giriş yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu kurumun burs vereceği öğrencilerin şu şartları sağlaması gerekiyor;

T.C. vatandaşı olmak

Ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor olması

Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmaması, parçalanmış bir aileden olmak (Öncelik Koşulu)

Devlet üniversitelerinde okuyor olmak

Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanıyor olmak

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Bazı Üniversitelerin belirli bölümleri için geçerli burs veren Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.