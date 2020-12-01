Türkiye Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Türkiye

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

01 Aralık 2020, Salı 19:26 Son Güncelleme:
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Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluştu.

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Vatandaşlardan Hasan Gündüz, kar yağışı ile sevindiklerini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek rakımına sahip olan yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı başladı. Zamanla yurt genelinin tamamını kapsayacak olan kar yağışına öncülük etmek memleketim adına bizi sevindiriyor." dedi.

Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü.

AA


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