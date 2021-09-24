Türkiye Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı çobanları hazırlıksız yakaladı

Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı çobanları hazırlıksız yakaladı

Türkiye

Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı çobanları hazırlıksız yakaladı

Kars'ın Göle yolu üzerindeki Boğatepe köyünün yüksek kesimleri yağan kar ile beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatan besici ve çobanlar zor durumda kaldıklarını söyledi.

24 Eylül 2021, Cuma 16:34 Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte 2 bin 344 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nde yoğun kar yağışı oldu. Dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlardan Erdal Yokuş, "Sabah yağmurun ardından başlayan kar kısa sürede etkili oldu. Koyunları otlattığımız meralar kar altında kaldı. Böyle devam ederse hayvanları erkenden ahırlara almak zorunda kalacağız. Bu da besicileri perişan eder" diye konuştu.

Göle ilçesinden Kars'a gelen ve bölgede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri de lapa lapa yağan karı cep telefonlar ile çekerek sosyal medyada paylaşıp, "Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Dikkatli olun" yazarak uyarılarda bulundu.

DHA

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