OGULŞAT GAGŞALOVA: UKALALIK OLMASIN AMA GÜZEL BİR KIZIM

Seni buraya kadar getiren hikayeyi anlatır mısın?

O.G: Türkmenistanlıyım. Boyum 1.80, ölçülerim 85-58-85, 23 yaşındayım ve lise mezunuyum. Altı yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Babam ve kardeşlerim Türkmenistan’da. Pandemiden dolayı iki yıldır görüşemiyoruz.

Yaşamak için neden Türkiye’yi seçtin?

Annem uzun yıllardır Türkiye’ye gelip gidiyor. Ben de annemle birkaç kez geldim ve İstanbul’u çok sevdim; burada yaşamaya karar verdim.

Profesyonel olarak ilk ne zaman podyuma çıktın?

Geçen yıl Yıldırım Mayruk’un defilesine çıktım. Podyumdayken dedim ki, “Ben bu işi yapmalıyım ve bu işi başaracağım!”

Bu yarışmaya ikinci kez katılıyorsun, değil mi?

Geçen yıl katıldım, dereceye giremedim. Hırs yaptım, ders aldım, kendime, bedenime iyi baktım ve bu yıl hem yarışmanın birincisi oldum hem de ‘podyumda en iyi yürüyen manken’ ödülünü aldım.

Birinci olduğunu öğrenince ne hissettin?

Birinci olacağımı düşünmemiştim. İsmim anons edilince bir anda dondum. Şoku atlattıktan sonra sevinçten çığlıklar attım. O kadar mutlu olmuştum ki göz pınarlarım yaşla doldu ama “Ağlamayacağım” dedim, ağlamadım. Kulise girince kendimi bırakıp doyasıya sevinç gözyaşları döktüm.

Bu yarışma, sinema ve dizi piyasasının ana kaynağı. Oyuncu olmak istiyor musun?

İlk önce iyi bir model olmak istiyorum. Gün gelir, oyunculuk yapmam istenirse onu o gün düşüneceğim.

Spor ve beslenme rutinin nasıl?

Her gün mutlaka bir saat fitness yaparım. Haftada bir kırmızı et, iki kez balık ve tavuk, her gün salata yerim. Hamur işi ve tatlılarla aram hiç iyi değil.

İHTİYACIM YOK Kİ ESTETİK YAPTIRAYIM

Hiç estetik yaptırdın mı?

İhtiyacım yok ki yaptırayım. 40 yaşından sonra ihtiyaç duyarsam belki yaptırırım.

İdolün var mı?

Naomi Champbell. Kadın 51 yaşında, hâlâ genç kız gibi podyuma çıkıyor. Onun başarısı beni çok motive ediyor.

Sevgilin var mı?

Var. Adı Çağrı Karagöl. 30 yaşında ve gümrük komisyoncusu.

Senin için aşk nedir?

Hiç aşık olmadığım için bu soruya cevap veremeyeceğim.

Yarışmaya katılmak isteyince sevgilin ne dedi?

Yarışmaya katılmam için sevgilim beni çok destekledi. İşimde başarılı olmam için bana her türlü desteği veriyor.

Kendini güzel mi buluyorsun seksi mi?

Ukalalık olmasın ama güzel bir kızım. Çevremdekiler de beni ‘güzel kız’ olarak görüyor. Seksi olmak nedir, bilmiyorum. Seksi olmak ister miyim, onu da bilmiyorum.

15 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞAN GÜÇLÜ BİR KADINIM

Güçlü bir kadın mısın?

Hem de çok! 15 yaşında Türkmenistan’da çalışmaya başladım. 17 yaşında Türkiye’ye geldim. O günden beri alın terimle çalışıp kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum.

Başını yastığa koyduğunda nasıl hayaller kurarsın?

Din, dil, ırk ayrımının, savaşların olmadığı, ülkelerin sınırlarının kalktığı, herkesin her yere özgürce seyahat ettiği, kardeşçe yaşanan bir dünya hayal ediyorum.

BARTU DİLMEN: AMACIM TELEVİZYON STAR’I OLMAK DEĞİL BEN SPİRİTÜEL BİR İNSANIM

Seni yakından tanıyalım.

B.D: Bursalı ve Sinoplu bir ailenin çocuğuyum. Annem hostes, babam futbol teknik direktörü. Babamın Galatasaray’da şampiyonluğu var. İstanbul Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği okuyorum. 16 yaşından beri spor yapıyorum. Tenis, yüzme, basketbol, futbol gibi birçok spor dalını denedim.

Baban futbolcu olman için seni yönlendirdi mi?

Bizim ailede farklı işleyen bir kafa yapısı var. Ben 10 yaşında Galatasaray’ın alt yapısındaydım. Babam da tam o sırada Galatasaray’a teknik direktör oldu ve bana “Oğlum futbola yeteneğin yok. İkinci, üçüncü liglerde sürünürsün, paranı vermezler. Hobi olarak oyna” dedi ve beni takımdan çıkardı.

Yarışmada dereceye gireceğini tahmin etmiş miydin?

Bu yarışma, Türkiye’nin en iyi model ve oyuncularını keşfeden en büyük marka. Kendime güvenerek yarışmaya katıldım. İyi bir derece alacağımı biliyordum. Birincilik dışındaki her derece beni üzerdi.

Amacın modellik mi oyuncu olmak mı?

Üç senedir oyunculuk eğitimi alıyorum. Çeşitli workshop’lara katıldım. Amacım televizyon star’ı olmak değil. Ben spiritüel bir insanım, sanata çok önem veriyorum. Sanatla var olmak istiyorum. Oyunculuğun televizyonda değil tiyatro sahnesinde yapıldığına inanıyorum. En büyük hayalim bir gün çok iyi bir tiyatro oyununda rol almak.

Oyunculukta tiyatroda idolün var mı?

Daniel Day-Lewis; her role girebiliyor. Meryl Streep de en beğendiğim kadın oyuncu. Benim için sadece “Yakışıklı oyuncu” demesinler istiyorum; “Bu karakteri en iyi Bartu oynar” desinler ve ben o role girebilecek dolulukta olayım istiyorum.

KALBİMDE KİMSE YOK

Yakışıklısın, beyefendisin... Kalbini çalan biri var mı?

Kalbimde kimse yok. Bir ilişkiden yeni çıktım, o nedenle bir süre yalnız olmak istiyorum. Biraz kariyerime odaklanacağım.

Aşk nedir?

Aşk vazgeçmemektir.

Nasıl bir kadın senin sevgilin olabilir?

Onu gördüğümde bir bakışından enerji alabiliyorsam, içimde bir şeyler kıpırdıyorsa o benim kalbimin istediği kadındır. Sahte insanları sevmiyorum.

Bu yarışmadan çıkan oyunculardan beğendiklerin var mı?

Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğeniyorum. Bir noktaya ulaştıktan sonra bazı meslektaşları gibi ‘Ben oldum’ tribine girmeden oyunculuğunu çok geliştirdi. Yurt dışında iş kovalamamasını anlamıyorum.

Hangi futbol takımını tutuyorsun?

İyi ve sadık bir Galatasaraylıyım.

Hayatındaki en özel insan kim?

Annem. O benim için neler yaptı bilemezsiniz… O benim her şeyim.