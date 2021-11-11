Türkiye Karşısındaki öz ağabeyi! Sokak ortasındaki dehşet kamerada

Karşısındaki öz ağabeyi! Sokak ortasındaki dehşet kamerada

Türkiye

Karşısındaki öz ağabeyi! Sokak ortasındaki dehşet kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, İbrahim Kuşçu'nun sokak ortasında tartıştığı ağabeyi Hasan Kuşçu'yu, silahıyla sağ karın boşluğu ve kalçasından vurduğu anlar kameraya yansıdı.

11 Kasım 2021, Perşembe 10:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.



 Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİLAHLI SALDIRI AKMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor.

Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.

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