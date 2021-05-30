Karşıyaka Belediyesi 2 arsayı satışa çıkardı
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 2 adet arsanın satışa çıkarıldığı bilgisi verildi. Karşıyaka'daki satış işlemi 8 Haziran'da saat 13.30'da yapılacak.
30 Mayıs 2021, Pazar 12:55 Son Güncelleme:
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İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan verilen arsa ihalesi ilanı yayımlandı. İlana göre 2 adet arsa satışa çıkarıldı. İlan detayında "İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan Karşıyaka - Dedebaşı Mahalesi'nde bulunan 587 m² arsa satışa çıkarılmıştır" denildi. Açık Teklif Usulü yapılacak satışta detaylar ilan sayfasına verildi.
İlan sayfasına gitmek için tıklayın.
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