Kars’ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlatıldı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 20:41
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Kars’ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

İlçeye bağlı Ortaköy köyünde 3 yaşındaki Nurcan Sade, evlerinin yakınında oynadığı sırada kayboldu.

Kızından haber alamayan Yadigar Sade, durumu babası Hayrettin Sade’ye bildirdi.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmasından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verdiler.

Köydeki arama çalışmasına jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli de katıldı.

Yapılan aramalar neticesinde sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi. Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

AA

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