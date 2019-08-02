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Kars'ta feci kaza! Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi

Kars'ta, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı

02 Ağustos 2019, Cuma 15:42 Son Güncelleme:
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Kars'ta feci kaza! Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi

Mahir Şaran'ın kullandığı ervis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi’nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Minibüs, Kars-Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran’ın kontrolünden çıkıp devrildi.

Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler koşarken ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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