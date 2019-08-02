Kars'ta feci kaza! Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi
Kars'ta, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı
Mahir Şaran'ın kullandığı ervis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi’nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Minibüs, Kars-Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran’ın kontrolünden çıkıp devrildi.
Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler koşarken ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA