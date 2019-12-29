Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.20’de merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'dan açıklama geldi

AFAD’tan depremin ardından yapılan ilk açıklamada “Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.