Türkiye Kars'ta koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Kars'ta koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Kars'ta koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

08 Mart 2021, Pazartesi 23:05 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Alem köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.

AA

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