Türkiye Kars'ta şaşırtan görüntü: Dolu yağışı etkili oldu

Kars'ta şaşırtan görüntü: Dolu yağışı etkili oldu

Türkiye

Kars'ta şaşırtan görüntü: Dolu yağışı etkili oldu

Kars'ta öğleden sonra aniden bastıran dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Manzarayı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

22 Eylül 2020, Salı 18:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Öğleden sonra il merkezinde aniden bastıran dolu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu dolu yağışı, tarım arazileri ile yolları beyaz örtüyle kapladı.

Arpaçay ilçesindeki dolu manzaraları kış mevsimini andırdı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde de dolu yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

AA


İlgili Haberler
Bursa'da kamu binalarına ve AVM'lere HES kodu olmadan girilmeyecekMeteoroloji 7 kente sağanak yağış uyarısı yaptı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Korona günlerinde etkinlik olmalı mı?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener, “Kürt” dedi, “Zaza” dedi, “Ali” dedi...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yozgat Bozok Üniversitesi 20 öğretim elemanı alacak! İşte başvuru şartları