Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Öğleden sonra il merkezinde aniden bastıran dolu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu dolu yağışı, tarım arazileri ile yolları beyaz örtüyle kapladı.

Arpaçay ilçesindeki dolu manzaraları kış mevsimini andırdı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde de dolu yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

AA







