Türkiye Kars’ta soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi buz tuttu

Kars’ta soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi buz tuttu

Türkiye

Kars’ta soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi buz tuttu

Kars’ta soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi'nin bir bölümü dondu. Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte hava sıcaklıkları geceleri eksi 18’e düştü.

13 Aralık 2021, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin bir bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkardı. Donan şelale havadan görüntülendi.



Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü kentte, hava sıcaklığının geceleri eksi 18’e düşmesiyle Susuz Şelalesi Dondu.

Havaların son günlerde aşırı soğuduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Hava sıcaklığı eksi 15’e kadar düşüyor. İnsanlar bundan etkilendiği gibi doğal hayat da bundan nasibini alıyor. Uçan Su olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi bu soğuklardan nasibini aldı. Kısmen de olsa donmuş bulunuyor” dedi.


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