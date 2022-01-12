Türkiye Kars’ta uçak seferleri kar ve sis nedeniyle iptal edildi

Kars’ta uçak seferleri kar ve sis nedeniyle iptal edildi

Türkiye

Kars’ta uçak seferleri kar ve sis nedeniyle iptal edildi

Kars'ta uçak seferleri yoğun kar yağışı ile sis nedeniyle iptal edildi. Traktör taşıyan bir TIR'ın yola devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 14:39 Son Güncelleme:
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Kaza, Kars’ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan Sis, Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Celal Turan'ın (65) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 ACK 147 plakalı TIR yolun kenarına devrildi. Kazada, Çorum’dan Iğdır’a götürülen traktör ile TIR’da hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Celal Turan’ı tedavisi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı.



Ayrıca yoğun sis nedeniyle Ankara’dan Kars’a saat 09.35’te yapılması planlanan Türk Hava Yollarının (THY) 7090 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’dan saat 11.45’te yapılması planlanan TK2714 sefer sayılışı uçuşu iptal edildi. İstanbul Sabiha Gökçen’den Kars’a saat 10.00’da gelmesi planlanan PEGASUS PC2590 sefer sayılı uçak ise Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine havalimanında bekleyen bazı yolcular kar topu oynadı.

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