Magazin Karsu Dönmez, sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak

Karsu Dönmez, sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak

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Karsu Dönmez, sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak

Boyner, genç ve başarılı şarkıcı Karsu Dönmez ile “Bizim Tarzımız Güzel” konseri düzenliyor. 16 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de Boyner’in Instagram hesabından canlı yayınlanacak konserde, genç ve başarılı şarkıcı Karsu Dönmez sevenleriyle buluşacak.

16 Ağustos 2020, Pazar 10:57 Son Güncelleme:
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Hollanda’da yaşayan ve dünya çapında verdiği konserlerle Türk kültürünü tanıtan piyanist, şarkıcı ve besteci Karsu Dönmez, Türkiye’nin kendine özgü, renkli ve kapsayıcı değerlerinden ilham alan çarpıcı bir iletişim kampanyasına imza atan Boyner’in Instagram hesabından yayınlayacağı konser ile hayranlarıyla buluşacak.

Karsu Dönmez, canlı yayınlanacak konserinde özgün bestelerinin yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendirecek. “Bizim Tarzımız Güzel” Karsu Dönmez konseri, 16 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de Boyner’in Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

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