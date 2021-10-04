Karsu gözyaşlarına boğuldu

Giersbergen, Mustafa Sandal’ın bir döneme damga vuran şarkısını rock türünde İngilizce ve Türkçe olarak seslendirdi. Karsu, Türkçe sözleri duyunca gözyaşlarını tutamayıp “Türkçe” diye bağırdı.

Bu anlar, sosyal medyada çok konuşuldu. Giersbergen, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından Türkçe teşekkür edip “Bana yorum bırakan veya mesaj gönderen herkese sevgiler” dedi.