Türkiye’nin sürdürülebilirliğini kanıtlayan platformlarından olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin 11’incisi için geri sayım başladı. Topluma yarar sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturan ve iş birliklerine zemin hazırlayan 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, 24 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 2009 yılından beri her yıl düzenlediği Zirve’ye iş dünyasının seçkin isimleri, KSS alanında çalışan şirketlerin yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

Karsu Sürdürülebilirlik Elçisi oldu

TKSSD Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paydaş Platformu’nun lansmanının da yapılacağı Zirve’nin konukları arasında Hollanda’da yaşayan dünyaca ünlü caz sanatçısı Karsu da var. Bu zirvede “Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paydaş Platformu Elçisi” olacağı açıklanacak olan KARSU, piyanonun başında davetlilere bir konuşma yapacak; ardından da performansıyla davetlilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Göçmenlerin sesi: Kjamili

Zirvede, geçen yıl Global Student Entrepreneur Award’da Türkiye’yi temsil eden ve QZenobia girişimiyle 56 ülkeyi geride bırakarak, en prestijli ödüllerden biri olan Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü kazanan genç girişimci Berat Kjamili de bir konuşma yapacak. Göçmenlerin her türlü sorusunun yanıtını bulabildiği ve 400 bin kullanıcısı olan bir Platform kuran Kjamili, bu projenin gelişimini davetlilere anlatacak.

SKA Ödülleri için geri sayım

11. KSS Zirvesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 ana kategoride başarılı KSS çözümleri ödüllendirilecek. Ödül programının açılış konuşmasını T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in yapacağı ve “Geleceğe Nefes Projesi” ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da ödül alacağı Zirve’de BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde hayata geçen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Ödülleri de sahiplerini bulacak.

“İş dünyası yeni rolüne hazır olmalı”

TKSSD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dinler, 10 yıl boyunca 150’den fazla KSS çözümüne ev sahipliği yapan KSS Zirvesi’nde bu yıl da en başarılı çözümlerin ödüllendirileceğini söylüyor. KSS Zirvesi’ne her yıl ortalama 400 kişinin katıldığını belirten Dinler, iş dünyasının değişen rollerinin de Zirve’de irdeleneceğini söylüyor. Şirketlerin tek amacının artık kar etmek olmadığını vurgulayan Dinler, şöyle konuşuyor: “Şirketler tüm dünyada artık kamu yararına birçok işler yapıyorlar. Devletin yetişemediği noktada Afrika’da AIDS’le mücadeleyi şirketler üstleniyor. Örneğin Volkswagen Çin’in kişi başına milli gelirinin 30 dolar artırılmasını sosyal sorumluluk olarak benimsemiş durumda. İş dünyası toplumsal barış, huzur ve refah istiyor. Refah seviyesi artan toplumlarda şirketler ekonomik ömürlerini sürdürebileceklerini biliyorlar. Türkiş dünyasının da artık bu role soyunması gerekiyor.”

Çözümler dünyaya tanıtılıyor

Zirve’de ödüllendirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk çözümlerinin uluslararası alanda da kendini tanıtma olanağı bulduğunu söyleyen Başkan Serdar Dinler, şu açıklamayı yapıyor: “TKSSD, CSR Europe’un Türkiye temsilcisidir. Dünya genelinde farklı networklerle işbirliği gerçekleştiriyoruz. Pazaryerine katılan şirketler ve KSS çözümleri CSR Europe ile paylaşılmakta ve tüm üye şirketlerin ortak olarak yararlanacağı bir platformda bu bilgilerin yayınlanması ve paylaşılması sağlanmakta. Avrupa’daki en büyük KSS networkü olan CSR Europe, 30’u Avrupa olmak üzere 34 üye ülke ve toplamda 10 bin üye şirket ile güçlü bir KSS networkü sunmakta.”