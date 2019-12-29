Kart faizinde büyük indirim

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartının sayısı 68 milyona dayanmış durumda. Kişi başına ortalama 2 kredi kartı düşüyor. Hayatı kolaylaştıran kartlar bazen vatandaşı sıkıntıya da sokabiliyor. Bunda her ay devreden borçlar ve bu borçlara uygulanan faiz ile avans olarak çekilen nakit için ödenen faizin yüksek olması etkili.

Yüzde 1.4'e geriledi

Son 4 toplantıda 12 puanlık faiz indirimine giden Merkez Bankası, dün de kredi kartları işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü. Buna göre; 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi faiz oranı (alışveriş ve nakit çekim faizi) yüzde 1.6’dan yüzde 1.4’e, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2’den yüzde 1.7’ye indi. Diğer yandan yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.12, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.42 olarak belirlendi.

Ne zaman avantajlı?

Acil nakte ihtiyacınız olduysa ve bu para hesabınızda yoksa en kolay yolu kredi kartıyla ATM’den nakit ya da taksitli avans çekmek. Avansın faizi bu son indirimle yüzde 1.4 oldu. Ödeme gecikirse faiz yüzde 1.7 oluyor. Piyasada yüzde 1.5’in altında değişen faizlerle ihtiyaç kredisi var ama çekeceğiniz kredi tutarı azsa ve kısa vadeli bir ihtiyaçsa bunu kart kullanarak yapmak hızlı bir çözüm.

Kısa vadede çözüm

10-15 günlük veya 1-2 aylık acil nakit ihtiyaçları için karttan avans çekilebilir. Buna karşılık 9-10 bin lira gibi yüksek nakit çekip 1 yıldan uzun vadelerle ödenecekse ihtiyaç kredisi maliyet açısından daha avantajlı. Üstelik taksitli kart avansında vade en çok 12 ay, kredide ise 60 ay. Bir de avansta limit kart limitiyle sınırlı.

Vatandaşın eli rahatladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), limite göre belirlenen kredi kartı asgari ödeme tutarını 13 Haziran’da yüzde 30 olarak sabitlemişti. Yeni alınan kredi kartlarında bir yıl dolana kadar borcun asgari yüzde 40’ının ödenmesi gerekiyor. Kart borcu geç ödenirse asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için en fazla aylık yüzde 1.7 gecikme faizi ödeniyor.



