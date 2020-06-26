Kartal, Burak Yılmaz'la kanatlandı
Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.
26 Haziran 2020, Cuma 23:14 Son Güncelleme:
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52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Burak Yılmaz’ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens, ceza yayı üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 60. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içine gönderilen topu Jevtovic kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 75. dakikada Boateng, uzun mesafeli pasıyla ceza sahası içinde Diaby’yi altıpas üzerinde topla buluşturdu, araya giren Konyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
AA
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