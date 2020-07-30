Kartal ilk imzayı attırdı

Trabzonspor’un Avrupa’dan 1 yıl men edilmesi sonrasında önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda anlaşmaya varılan Alanyasporlu sol bek N’Sakala ile bugün bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları, 30 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Bu transferde Demokratik Kongolu oyuncuya imza parası ödenmeyecek. Bu sezon ligde 29, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 6 olmak üzere toplamda 35 maça çıkan başarılı oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

Tüm şartlar zorlanacak

Trabzonspor’un Avrupa’dan 1 yıl men edilme kararının CAS’tan dönmemesi üzerine önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, önemli transferler yaparak ön elemeyi geçmek istiyor. Gruplara kalması halinde 20 milyon Euro’ya yakın bir kazanç elde edecek olan siyah-beyazlılar, aynı zamanda son yıllarda topladığı puanlarla da seri başı olacak. Tüm bu etkenleri göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, transferde de taktik değiştirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın istediği isimleri, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşerek yeniden değerlendirecek olan idareciler, bonservisi elinde olan ses getirecek isimleri kadroya katmak için girişimlere başlayacak.

Sırada yıldızlar var

N’Sakala’yı kadrosuna katan ve Alanyaspor’dan Wellinton’u da isteyen Beşiktaş, bazı yıldızları da gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, bu süreçte genç oyuncuları da listesine aldı. Beşiktaş’ın önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturmak istediği isimler, Bucaspor’dan Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci.

İHA