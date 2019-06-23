Kartal seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kartal oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Kartal halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Kartal seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kartal oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Kartal ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Kartal seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Kartal oy oranları…
Millet İttifakı 58.49% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 40.66% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.52% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.18% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.15%