Kartal seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kartal oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Kartal halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Kartal seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kartal oy oranları…