Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlayan Kartal Tibet, 1960 yılında, sinemaya uyarlanan Karaoğlan filminde başrolü oynadı. Yakışıklılığı ve oyunculuk performansı sayesinde milyonların sevgilisi haline gelen Kartal Tibet, unutulmaz filmlerin yönetmenliğini yaptı.

KARTAL TİBET NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet’in vefat haberi oyuncu Civan Conava tarafından duyuruldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kartal Tibet’in neden vefat ettiğine dair ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

KARTAL TİBET KİMDİR?

1938 yılında dünyaya gelen Kartla Tibet, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü tamamladı ve uzun yıllar boyunca Ankara’da tiyatro oyunculuğu yaptı.

Kartal Tibet, sinema dünyasına adımını “Karaoğlan” filmiyle attı, ardından Sezgin Burak’ın çizgi kahramanı Tarkan’ı sinemada canlandırdı. Bu tarz kahramanlık filmlerinin rağbet görmesi ile sinemada Karaoğlan filmlerinde sık sık yer aldı.

“Boş Çerçeve” “Sarmaşık Gülleri” ve gibi birçok melodramda, “Çalıkuşu” ve “Zambaklar Açarken” gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, tarihi filmlerde ve salon komedilerine ve rol aldı. Sevilerek izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında girdi.

Türk sinemasında unutulmaz isimlerin yönetmenliğini de yapan Kartal Tibet, yönetmen koltuğuna ise ilk defa 1977 yılında “Tosun Paşa” filminde oturdu ve sonrasında aralarında Kemal Sunal’ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini üstlendi. Türk Sineması’na 200’e yakın filmde imzası bulunan ve birçok ödüle layık görülen Tibet, son olarak 2006’da “Amerikalılar Karadeniz’de 2” “Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu” ve adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.

KARTAL TİBET’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü

KARTAL TİBET’İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Ekmek Parası : Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Caligula : Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

KARTAL TİBET’İN OYNADIĞI FİLMLER