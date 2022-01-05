Türkiye Kartal’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kartal’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Türkiye

Kartal’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kartal’da dört yol kesişiminde otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 01:35 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 22.20 sıralarında Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi ve Site Sokak kesişiminde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen 34 ZN9812 plakalı otomobilin sürücüsü, Site Sokak’tan Şehit Hakan Kurban Caddesi’ne dönüş yapacağı sırada 41 D 6340 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


’SESİMİZİ ARTIK BİRİLERİ DUYSUN’

Olayın görgü tanığı Sevtap Ünal, "Bu araba karşı taraftan geliyordu. Yukarıya doğru gidecekti sanırım. Karşı taraftan gelen o beyaz araba aniden yola çıkıp, buna çarpıp, TIR’ın altına girdiler. Benim gördüğüm bu kadar. Hafif ticari araçta bulunan bayan ve yanındaki şoför sanırım yaralıydı. Boynum ağrıyor diyordu. Bayanın kafasında ve ellerinde kan vardı. Ambulans çağırdık hemen geldiler. Bu bizim kaçıncı kazamız burada? Artık bu kazaların olmasını istemiyoruz. Burada önceden bir kasis vardı. Burada gündüz de olabilirdi bu kaza.

Gündüz olsaydı yaralı daha fazla olurdu. Buraya daha düzgün bir tümsek konulması gerekiyor. Ya trafik lambası konulması gerekiyor. Sesimizi artık birileri duysun. İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Yüksek araçların buralara park etmelerini önlemeleri gerekiyor. Kenarlarda durmaması gerekiyor. Diğer yoldan gelen sürücülerin çıkışları görmeleri gerekiyor. Yoksa bu kazaların hiçbirinin önüne geçilmeyecek" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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