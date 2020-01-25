İstanbul Dragos sahilinde bir tekne alev aldı. Alevler kısa sürede 5 tekneye daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Sabah saatlerinde Kartal Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Teknelerden zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

DHA