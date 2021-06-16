Türkiye Kartal'da korku dolu anlar! Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı...

Kartal'da korku dolu anlar! Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı...

Türkiye

Kartal'da korku dolu anlar! Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı...

Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi , kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle halatını kopardı. Sürüklenen gemi, sahildeki başka bir gemiye yaslandı.

Bunun üzerine Kurtarma-2 römorkörü ve Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu müdahale için gönderildi. 

Bu arada aynı bölgede bir balıkçı teknesinin halatı da koptu. Balıkçı teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sahildeki diğer balıkçılar da yardım ederek balıkçıyı halat atarak kıyıya çıkardı. 

Mustafa ESEN- Ali Kerem BENGİ- Gamze ŞİMŞEK / DHA

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