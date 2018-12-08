İstanbul Kartal'daki bir iş yerinde internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Kartal polisi çalışma başlattı. Polis ekipleri 4 Aralık’ta adrese baskın düzenleyerek iş yerinde bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, yaptığı baskında 12 dizüstü bilgisayar, 1 televizyon, 2 modem ve 950 lira para ele geçirdi. Ekipler yaptığı incelemede masalarda bulunan bilgisayarlarla internet üzerinden bir oyun sitesinde kumar oynandığını tespit etti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken 10 kişiye ise kabahatler kanuna göre para cezası kesildiği öğrenildi.

Kartal polisi, zabıta müdürlüğü yetkililerine bilgi vererek iş yerini mühürletti.

Çağatay KENARLI/DHA