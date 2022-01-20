Türkiye Kartal'da yangın! Gemi yanıyor! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Kartal'da yangın! Gemi yanıyor! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Türkiye

Kartal'da yangın! Gemi yanıyor! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Kartal'da gemi yangını! Karaya oturan gemide yangın çıktı. Kartal'da yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte Kartal'da yanan gemiden görüntüler...

20 Ocak 2022, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Kartal’da Kumcular İskelesi'nde karaya oturmuş halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide yangın çıktı. Alev alev yanan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale ediliyor.

Kartal Eski Kumcular İskelesi'nde bulunan Boras isimli gemi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Uzun süredir rıhtıma bağlı şekilde olan gemide bugün saat 09.40 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide başlayan yangın kısa sürüdü büyüdü. Alevlere teslim olan gemideki yangına itfaiye tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı görüldü.

Öte yandan, alev alev yanan gemi drone ile havadan görüntülendi.


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