Türkiye Kartepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü

Kartepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü

Türkiye

Kartepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü

Kocaeli Kartepe'de kar yağışı etkili oldu. Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Kartepe'de bulunan otelin genel müdürü Korhan Oymak, 'Kar yağışının devamını bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse 2 hafta içinde pistlerimiz Kayak için hazır olacak. 40 santimetre kar kalınlığına ulaştığımızda kayak yapabileceğiz' dedi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlarda güzel manzaralar oluştu. 

Kent merkezinde gece aralıklarla yağmur yağarken, hava sıcaklığının düştüğü Kartepe'de ise Kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlarda güzel görüntüler oluştu. Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Çocuklar, araçların üzerinde bulunan karları toplayarak oynadı.



Kartepe'de bulunan otelin genel müdürü Korhan Oymak, "Sezona hazırlıklarımız tamamlandı. 17 pistimizin tamamı şu anda hazır. Kar yağışının devamını bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse 2 hafta içinde pistlerimiz Kayak için hazır olacak. 40 santimetre kar kalınlığına ulaştığımızda kayak yapabileceğiz" dedi. 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
‘Türkiye ile daha yoğun işbirliği arzu ediyoruz’
Hakan Çelik
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Gözden kaçan
Rauf Tamer
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acil serviste doktora saldırmıştı... Serbest bırakıldı!