Türkiye Kartepe'de 12 dairelik apartman izolasyona alındı

Kartepe'de 12 dairelik apartman izolasyona alındı

Türkiye

Kartepe'de 12 dairelik apartman izolasyona alındı

Kocaeli Kartepe'de corona virüs testi pozitif olan bir kişinin yaşadığı 12 dairelik apartman izolasyona alındı.

20 Nisan 2020, Pazartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kartepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 3 katlı 12 daireli bina izolasyona alındı.

Binanın giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.

Kartepe Belediyesi ekipleri, binanın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

DHA


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