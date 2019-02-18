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Kartı sıkışınca ATM’yi tekmeleyen kadın hırsızlıktan gözaltında

Antalya’da PTT ATM’sine kartını sıkıştırdığı için olay çıkarıp kendisini sakinleştirmek isteyen polise küfreden Dilara Ö. (25), iki evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

18 Şubat 2019, Pazartesi 10:56 Son Güncelleme:
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Kartı sıkışınca ATM’yi tekmeleyen kadın hırsızlıktan gözaltında

Muratpaşa ilçesindeki kapı kilitleri kırılan iki evden hırsızlık yapılması polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve kapılardaki parmak izinden yola çıkarak, şüphelinin Dilara Ö. olduğunu belirledi.

ATM'Yİ TEKMELEMİŞTİ

Geçen yıl eylül ayında PTT şubesindeki otomatik para çekme makinesine kartını sıkıştırıp sinirlenince de PTT’yi birbirine katıp ATM’yi tekmeleyerek olay çıkardığı belirlenen Dilara Ö., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Dilara Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


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