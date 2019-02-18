Kartı sıkışınca ATM’yi tekmeleyen kadın hırsızlıktan gözaltında
Antalya’da PTT ATM’sine kartını sıkıştırdığı için olay çıkarıp kendisini sakinleştirmek isteyen polise küfreden Dilara Ö. (25), iki evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı
Muratpaşa ilçesindeki kapı kilitleri kırılan iki evden hırsızlık yapılması polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve kapılardaki parmak izinden yola çıkarak, şüphelinin Dilara Ö. olduğunu belirledi.
ATM'Yİ TEKMELEMİŞTİ
Geçen yıl eylül ayında PTT şubesindeki otomatik para çekme makinesine kartını sıkıştırıp sinirlenince de PTT’yi birbirine katıp ATM’yi tekmeleyerek olay çıkardığı belirlenen Dilara Ö., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Dilara Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.