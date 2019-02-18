Kartı sıkışınca ATM’yi tekmeleyen kadın hırsızlıktan gözaltında Antalya’da PTT ATM’sine kartını sıkıştırdığı için olay çıkarıp kendisini sakinleştirmek isteyen polise küfreden Dilara Ö. (25), iki evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı