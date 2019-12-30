Kartla 1 trilyon harcadılar

Canko’nun pazarda ilgili öne çıkardığı diğer başlıklar ise şöyle:

❱❱ Kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2019 sonunda yüzde 17 artışla yıllık 841 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

❱❱ Banka kartıyla yapılan ödemeler yıllık yüzde 36 artışla 134 milyar TL’ye çıkacak.

❱❱ Kredi kartı adedi 69.5 milyon, banka kartı adedi ise 164.4 milyon seviyesine çıktı.

❱❱ Türkiye, kart kabul noktasında 2.5 milyon adet terminalle Avrupa’da 3’üncü.

❱❱ Türkiye, yaklaşık 53 bin ATM ile Avrupa ATM pazarının yüzde 11’ini oluşturuyor.

❱❱ Hane halkı harcamalarında kartlı ödeme payı 2019’un 9 ayında yüzde 41’e yaklaştı.

❱❱ Yılın 11 ayında internetten yıllık 185 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. 2019 sonunda bu tutar 190 milyar TL’ye ulaşacak.

❱❱ 2018’de yıllık yüzde 40 artan internetten kartlı ödemeler, 2019’da yüzde 37 büyüyecek.

❱❱ Her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapılıyor.

❱❱ Temassız ödeme teknolojisiyle uyumlu toplam kart sayısı 71 milyona ulaştı.

❱❱ Temassız ödeme yapılabilen terminal sayısı 1.6 milyon.

❱❱ 2018’da 213 milyon, 2019’un 11 ayında 457 milyon adet temassız ödeme gerçekleşti.

❱❱ Yıl sonunda temassız ödeme adedi 500 milyona ulaşacak.



