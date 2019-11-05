Kas ağrısına iyi gelen şeyler

Günlük hayatta kas ağrısı yaşan bireylerin aklına ilk gelen soru "kas ağrısına neler iyi gelir" oluyor genelde. İş hayatındaki stres, spor, ev temizliği derken yorulan bedenimizle birlikte kaslarımızda ağrılar olması çok normal. Evde uygulanabilecek olan yöntemlerle kas ağrılarımızı kısa sürede geçirebilir sağlıklı halimize kavuşabiliriz. Eğer kas ağrılarınız kronik hale gelmişse ve hiç bir yöntemle geçiremiyorsanız tıbbi bir tedavi gerekiyor olabilir.

Kas ağrısının bir çok nedeni olabilir. En yaygın olarak bilinen kas ağrıları şunlardır:

Yetersiz beslenme: Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Birey yeterince uygun besin maddeleri alamazsa kas ağrısı ve acısı yaşayabilir. Sağlığımız için D vitamini alımı çok önemlidir.

Burkulma ve zorlama: Burkulma ve zorlama yada diğer türden sakatlanmalar, kas ağrısı ile rahatsızlığa sebep olabilir. Sakatlanan bölgede gergin ve ağrılı bir hissiyat oluşur.

Stres: Stres, hastalıklarla savaşmamız zorlaştırır. Hasta ve stresli olan insanların kaslarında, vücudun iltihaplanma ya da enfeksiyonla savaşmaya çalışmasından dolayı ağrı yaşanabilir.

Dehidrasyon: Solunum ve sindirim gibi temel bedensel fonksiyonların zorlaşmasına neden olur. Dehidrasyona uğramış birey şiddetli şekilde kas ağrısı yaşayabilir. Bu sebepten gün içerisinde yeterli su içmeye özen göstermeliyiz.

Yetersiz uyku: Uykusuzluğun vücut üzerinde ciddi bir etkisi olduğu bilinmekte. Yeterince uyku alamayan kişi kas ağrısı yaşayabilir.

Çok fazla spor yapmak: Çok fazla fiziksel aktivite yapmak kasları fazla zorladığından şiddetli ağrılara neden olabilir.

Su tüketimini arttırın. Günde 2 lt su içmeyi unutmayın.

Sakatlık sonrası ağrı yaşıyorsanız ağrılı bölgeyi dinlendirerek geçirin.

Fiziksel aktivite sonrası ağrı yaşıyorsanız bol bol esneme hareketleri yapın ve hareket etmeye devam edin.

Ağrılı bölgeye buz uygulaması yaparak ağrısını hafifletebilirsiniz.

Ağrılı bölgeye masaj yaptırabilirsiniz.

Sargı beziyle ağrılı bölgeye bir miktar sarabilirsiniz.

Stresli ortamlardan uzaklaşın.

Uzun süren, geçmeyen ve dayanılamayacak acısı olan ağrılar için muhakkak doktorunuza başvurun ve gerekli kan testlerini yaptırıp gerekli vitaminleri tüketin.

Kas ağrılarına bitkisel çözüm.

Nane yağı ile ağrılı bölgeye masaj yapabilirsiniz.

Günde 2 kere tüketebileceğiniz 1 bardak kanatılmış sütün içine 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal atarsanız hem zerdeçalın ağrı kesici hemde iltihap giderici özelliğinden faydalanmış olursunuz.

Günde 3 bardak zencefil çayı tüketmek hem ödeminizi atmanıza hemde kas ağrılarınızı geçirmenize yardımcı olacaktır.

Her sabah aç karnına 1 ılık bardak suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip içerseniz ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bir başka yöntem iste duş suyunuza 2 bardak elma sirkesi eklemekte size yardımcı olacaktır.

10 diş sarımsağı ince ince doğrayın. 5 yemek kaşığı hardal yağının içine sarımsakları atın. Sarımsaklar pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurun. Ateşten aldığınız yağı 10 dakika soğuttuktan sonra süzgeçle süzün. Elde edilen yağı günde 3 - 4 defa ağrılı bölgeye sürün ve bir kaç gün tekrarlayın.

Pul biber kas ağrıları ve kasılmalarda oldukça etkilidir. Yemeklerinizde bol bol pul biber tüketebilirsiniz Başka bir yöntem olarakta yatmadan önce, 1 yemek kaşığı zeytin yağına 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin ve karışımı ağrılı bölgeye sürüp üzerini tülbentle örtün. Sabah kalktığınızda bölgeyi ılık suyla durulayın. Bir kaç gün tekrarlayın ağrıların gittiğini göreceksiniz.

Uzun süreli ve çok şiddetli ağrılar için en doğru çözüm bir hekime danışıp tedaviye başlamak olacaktır.

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