Kendi kaş şeklinizi kendiniz belirlemek istiyorsanız size yardımcı olacak bir haber ile karşınızdayız. Evde kaş nasıl alınır merak ediyor yada kaş alma tekniklerini öğrenmek istiyorsanız "Kaş nasıl alınır, evde kendi kaşınızı alma yöntemleri" haberimize göz atınız.

Kaş nasıl alınır? Evde kendi kaşınızı alma yöntemleri

Kaşlarınızı almadan önce alınmaması gereken kısımları kalemle boyayın. Bu sayede almak istemediğiniz yerleri almamış olursunuz. İp kullanmayı biliyorsanız üst ve alt kısımları toplamak için iple geçin. Eğer bilmiyorsanız cımbızla da aynı işlemi uygulaya bilir boyadığınız yerin dışında kalan kaş kıllarını toplayınız. Daha sonra kaş makasıyla uzun kalan kaşlarınızı kesiniz. Boyaları çıkartırsanız işlem bitmiş olacaktır.

İlgili Haberler Makyaj fırçası nasıl temizlenir?