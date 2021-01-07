Köfteler arasında en popüler ve en çok tercih edilen kasap köfte tarifi eşsiz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kasap köfte tarifi arıyor ya da kasap köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tüm detaylarıyla kasap köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kasap köftesi tarifi

Kasap köfte malzemeleri

500 gram köftelik kıyma

2 soğanın suyu

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 adet kuru defne yaprağı

Tuz

Kasap köfte yapılışı

Kıymanızı rahat yoğurabileceğiniz genişçe bir kaba alın. Başka bir yerde soğanlarınızı rendeleyin ve sularını sıkın. Soğan suyunu kıymanın üzerine ekleyin. Ardından yumurta, zeytinyağı galeta unu, rendelenmiş sarımsak, karbonat, kimyon, karabiber ve tuzu ilave edin. Son olarak defne yaprağını da elinizde ufalayıp köfte harcınıza ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Köfte harcınızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp şekil verin. Pişirme aşamasına geldiğinizde yapışmaz tavanızı iyice ısıtın. Köfteniz zaten yağlı olduğundan tavayı ayrıca yağlamaya gerek yoktur. Köftelerinizin iki tarafını da güzelce kızartın. Sıcak sıcak servis edin.



