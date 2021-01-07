Yemek Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

En sevilen köftelerden birisi olan kasap köfte tarifi, evde kolaylıkla yapılan enfes bir lezzet. İster fırında ister yağda isterseniz de ızgarada yapabileceğiniz kasap köfte güzel bir salata ile sofralarınızı lezzetlendirir. Köfte hayranları kasap köfte nasıl yapılır merak ediyor. Kasap köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

07 Ocak 2021, Perşembe 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Köfteler arasında en popüler ve en çok tercih edilen kasap köfte tarifi eşsiz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kasap köfte tarifi arıyor ya da kasap köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tüm detaylarıyla kasap köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kasap köftesi tarifi

Kasap köfte malzemeleri

  • 500 gram köftelik kıyma
  • 2 soğanın suyu
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 adet kuru defne yaprağı
  • Tuz

Kasap köfte yapılışı

Kıymanızı rahat yoğurabileceğiniz genişçe bir kaba alın. Başka bir yerde soğanlarınızı rendeleyin ve sularını sıkın. Soğan suyunu kıymanın üzerine ekleyin. Ardından yumurta, zeytinyağı galeta unu, rendelenmiş sarımsak, karbonat, kimyon, karabiber ve tuzu ilave edin. Son olarak defne yaprağını da elinizde ufalayıp köfte harcınıza ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Köfte harcınızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp şekil verin. Pişirme aşamasına geldiğinizde yapışmaz tavanızı iyice ısıtın. Köfteniz zaten yağlı olduğundan tavayı ayrıca yağlamaya gerek yoktur. Köftelerinizin iki tarafını da güzelce kızartın. Sıcak sıcak servis edin.

İlgili Haberler
En eski diyet yemeği: Abdigör köftesi tarifiCunda'nın gözdesi: Ada köftesi tarifi


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Dünya'yı içinde yaşatan şehir: Beyrut
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Seyyare Sungur: Yaşadığımız coğrafya zor ama biz inatçı Karadeniz kızlarıyız
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (07 Ocak 2021)